BBB 23: Tadeu Schmidt dá lição sobre relacionamento de Bruna e Gabriel

Tadeu Schmidt no BBB 23

O apresentador Tadeu Schmidt abriu a sua conversa ao vivo com os participantes do BBB 23, da Globo, com um recado para o casal Bruna Griphao e Gabriel. Ele demonstrou o incômodo de alguns participantes da casa com o rumo do relacionamento deles, que chegam a trocar alfinetadas ao longo dos dias. Ele tentou abrir os olhos dos dois sobre o que eles estão vivendo juntos.

“Não é um diálogo, não é para vocês responderem nada, é um toque. Deixa eu falar algumas frases que eu reuni nas últimas horas. Cara de Sapato falando sobre o casal Gabriel e Bruna: 'vocês são um casal muito chato'. Tina falando sobre o mesmo casal: 'vocês dois são tóxicos'. Fora algumas caras incomodadas diante de certas cenas entre Gabriel e Bruna. Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada? Eu estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde”, disse ele.

Logo depois, o comunicador completou: “Quem está envolvido em um relacionamento talvez nem perceba, talvez ache que é normal, mas quem está de fora percebe quando os limites estão prestes a ser gravemente ultrapassados. Olha esse diálogo que aconteceu ontem... Bruna falando: 'eu sou o homem da relação'. Gabriel falando: 'mas já já você vai tomar umas cotoveladas na boca'. Gabriel, numa relação afetiva, certas coisas não podem ser ditas nem de brincadeira, nem de brincadeira. Esse era o recado que eu queria deixar para vocês”.

Tadeu Schmidt encerrou a conversa com a casa e Gabriel e Bruna foram conversar no corredor. Ele questionou se ela está vendo a relação deles como tóxica e ela negou.





Com informações: Revista Caras

