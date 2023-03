BBB 23: Só de biquíni, Larissa rebola ao fazer coreografia na piscina

Da Redação

Larissa arrancou suspiros dos fãs na tarde desta sexta-feira (24)

Depois de voltar para a casa do BBB 23 durante a repescagem de ex-BBBs, Larissa arrancou suspiros dos fãs na tarde desta sexta-feira (24). Ela aproveitou o dia ensolarado para colocar o seu corpaço absurdo para jogo em um dia na piscina com os colegas de confinamento.

A morena apareceu apenas de biquíni fio-dental sem alças para renovar o bronzeado. Em um momento de diversão, ela até fez uma dança na beira da piscina para ensinar uma coreografia para os amigos.

Nos comentários do post feito pela equipe dela no Twitter, os fãs fizeram vários elogios para a beleza dela. “Gata demais”, disse um fã. “Eita como é linda”, comentou outro. “Perfeitinha demais”, afirmou mais um.

Mais cedo, Larissa pediu mais roupas para a produção do BBB 23. Ela disse que não sabia que poderia voltar para a casa do reality show e fez uma mala com poucos itens. "Posso pedir uma coisa, produção? Quero mais roupa para ficar em casa, shorts e blusinha mais basiquinha. Não tenho nada para ficar no dia a dia, mais calcinha também, por favor", disse ela no confessionário.

Voltando a programação normal!



Lari dançando na beira da piscina para vocês 🐙🤍



pic.twitter.com/Bu06KL1dik — Larissa Santos 🐙 (@larisantosbe) March 24, 2023

Com informações de Caras

