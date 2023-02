BBB 23: Sarah Aline vence a sexta prova do líder

Da Redação

Sarah Aline no BBB 23

Sarah Aline foi a campeã da sexta prova do líder do BBB 23, da Globo, que aconteceu na noite desta quinta-feira, 23. Na dinâmica, os participantes tiveram que ter sorte para passar em todas as etapas e Sarah foi a mais sortuda da noite.

A prova do líder foi feita em fases. As fases foram intercaladas entre encontrar produtos na piscina de bolinhas e escolher números em duas bancadas. A cada fase um participante era eliminado.

Na primeira etapa, 13 participantes entraram em uma piscina de bolinhas e tiveram que encontrar o card de um produto. Apenas 10 participantes passaram para a próxima etapa. Na segunda fase, eles escolheram os números em uma mesa e apenas um número não tinha o produto. Nesta etapa, Bruna Griphao foi eliminada.

Na terceira fase, os 9 participantes escolheram números novamente e quem tirou o card eliminou um colega da prova. MC Guimê acertou o número correto e eliminou Fred Nicácio. Na quarta fase, eles voltaram para a piscina de bolinhas para encontrarem os cards do produto e Amanda não encontrou o produto, sendo eliminada. Na quinta fase, eles voltaram a tirar números e Cezar Black foi eliminado. Na sexta fase, os participantes precisaram encontrar um card com produto nos números e Fred se deu bem. Ele eliminou Domitila.

Na sétima fase, eles voltaram para a piscina de bolinhas e MC Guimê foi eliminado. Na oitava fase, eles foram para a bancada numerada e tiveram que encontrar o produto. Fred não encontrou e foi eliminado. Na nona fase, Sarah, Ricardo e Cara de Sapato foram para mais uma bancada numerada e tiveram que encontrar o produto. Sarah se deu bem e se tornou o novo líder.

Com informações: Revista Caras

