BBB 23: Sapato ameaça trocar de quarto após briga por fio dental

Da Redação

O lutador se irritou com os colegas por causa de fio dental

O BBB 23 não seria o que é hoje sem brigas mesquinhas. Nesta quarta-feira (25), Cara de Sapato protagonizou mais uma treta para esse nicho. O lutador se irritou com os colegas por causa de fio dental.

Fissurado por organização, o brother já havia dado sinais que estava incomodado com a higiene dos colegas. Na terça-feira (24), Sapato teve um pequeno estresse ao encontrar pedaços de fio dental jogados na pia. Em cima disso, os amigos do quarto deserto resolveram fazer uma pegadinha com o lutador, que saiu irritado.

Os brothers colocaram mais fios dentais na pia, na manhã de quarta, e Bruna Griphao mandou um torpedo para o brother: “Sua paciência está por um fio”. Sapato não entendeu a brincadeira e achou que estavam debochando dele, chegando até a pensar que o grupo adversário estava querendo “caçar treta”.

Em seguida, Sapato foi tirar satisfações com os amigos na piscina. Ricardo falou que Amanda botou panos quentes na situação e o lutador ficou mais irritado com a maior aliada por “não ter contado a ele”. Amanda tentou se explicar, mas não conseguiu.

Irritado, o lutador planejou mudar de quarto, indo até o fundo do mar para tentar arrumar uma vaga. Gustavo já estava até arrumando um espaço para Antônio ter onde dormir. Entretanto, Amandinha conseguiu conversar com a dupla e fazer as pazes.

Com informações do iG

