BBB 23: Saiba quem ganhou a terceira Prova do Anjo neste sábado

Cristian levou a melhor na disputa pelo colar do Anjo

A terceira Prova do Anjo foi realizada neste sábado no BBB23 (Globo) e o brother Cristian levou a melhor na disputa pelo colar do Anjo. Domitila foi vetada da Prova por motivos médicos. Além dela, outros brothers não participaram da prova após o sorteio. Amanda, Aline, Cara de Sapato, Paula, Bruno, Gabriel Santana, Ricardo, Key, Tina, Cezar, Marvvila e Sarah Aline não participaram.

Competidores da semana: Bruna Griphao (4) Cristian (2) Fred Desimpedidos (3) Fred Nicácio (6) Larissa (1) MC Guimê (5).

A Prova do Anjo consiste num labirinto, onde eles precisam encontrar 6 sabores de lasanha. A prova é de rapidez. Além disso, eles têm chances de ganhar bônus e reduzir seu tempo final 10 segundos. Depois de encontrarem as 6 embalagens, eles devem montar uma lasanha na ordem correta. O brother que fizesse a prova no menor tempo vencia a Prova do Anjo. Cristian foi o felizardo.

Veja o tempo de cada brother:

Larissa: 151.744 segundos Cristian: 106.516 segundos Fred Desimpedidos: 137.468 segundos Bruna Griphao: 201.722 segundos MC Guimê: 176.708 segundos Fred Nicácio: 172.034 segundos.

