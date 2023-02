BBB 23: Saiba o que vai acontecer na semana turbo; veja

Da Redação

Tadeu Schmidt no BBB 23

Na noite desta terça-feira, 21, o apresentador Tadeu Schmidt revelou como vai funcionar a Semana Turbo do BBB 23, da Globo. O comunicador contou que a semana terá dois Big Fones e duas eliminações, além de provas e votações.

Para começar a Semana Turbo, o Big Fone vai tocar na quinta-feira, 23, no período da tarde. A pessoa que atendervai ganhar o Poder Supremo. Na noitede quinta-feira, 23, os participantes fazem a prova do líder e também já formam um paredão relâmpago.

No sábado, 25, acontece a eliminação do paredão e o Big Fone vai tocar durante a edição ao vivo. Quem atender está imune e indica uma pessoa ao paredão. No domingo, 26, os participantes fazem uma prova do líder e anjo e formam um novo paredão ao vivo com prova bate-volta. Na terça-feira, 28, acontece a eliminação do paredão.

Com informações: Revista Caras

