BBB 23: Ricardo racha com grupo deserto: ‘Vai pagar por isso’

Ricardo ficou em maus lençóis com o grupo do quarto deserto neste sábado

Neste sábado (4), Ricardo ficou em maus lençóis com o grupo do quarto deserto. O participante do reality foi acusado de trair os companheiros de confinamento no “BBB 23” ao revelar que tinha um acordo com Sarah Aline.

Os aliados de Alface estavam debatendo as prioridades individuais na casa. Em determinado momento, Cara de Sapato questionou se Ricardo contava as estratégias de jogo para Sarah, o biomédico assumiu que havia tranquilizado a amiga algumas, avisando que ela não seria alvo do grupo.

A partir dessa informação, Fred, Larissa, Sapato, Amanda e Bruna questionaram a lealdade de Ricardo e o acusaram de traição. “Mano, parabéns. Você vai começar a pagar por isso agora”, ameaçou Fred.

Ricardo justificou dizendo que era uma estratégia de defesa. “Sabe quando usa a frase: ‘faz o teu game’? É isso, cada um tem que fazer o seu game”, afirmou o biomédico.

