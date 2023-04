BBB 23: Produção dá punição para Marvvila e Ricardo

Da Redação

Marvvila no BBB 23

Na tarde deste sábado, 1º, Marvvila e Ricardo foram surpreendidos com uma punição da produção do BBB 23, da Globo. Os dois foram punidos por descumprirem uma regra do Castigo do Monstro da semana.

A produção não gostou de ver que eles soltaram os itens do castigo que deveriam ficar segurando o tempo todo e deu uma punição para eles. Ao ver o alerta da punição, Marvvila reagiu: “Eu estou encostada”. E Ricardo afirmou: “Eu estou, no garfo, meu pé aqui ó”.

Porém, a produção deu um recado. “Atenção penalizados. Sempre segurando batata e garfo”, afirmou a voz misteriosa. No Castigo do Monstro, Ricardo e Marvvila precisam ficar segurando um garfo e uma batata o tempo todo, e devem troca os itens entre si sempre que o sinal tocar.

Marvvila chora por causa do Castigo do Monstro

Mais cedo, Marvvila chorou ao receber o Castigo do Monstro pela quarta vez. “Que ódio, cara, na moral. Que ódio. Mais uma vez batendo na trave. Droga!”, disse ela entre lágrimas. Ricardo disse para ela relaxar, mas a sister continuou o seu desabafo. “Eu não quero ouvir nada agora, desculpa. Eu estou com raiva. Quase ganhei e pego o Monstro”, afirmou.

Ela ainda completou: “Não é pra ter pena de ninguém. Quando eu fico pensando em tirar alguma coisa para alguém por pena fico: 'Cara, ninguém tem pena de ninguém, não'. É o quarto monstro e ninguém está nem aí. Não dá para ter pena de ninguém dessa casa”.

Com informações: Revista Caras

