BBB 23: Gustavo é o eliminado no sexto paredão

Após enfrentar o paredão contra Domitila e Fred Nicácio, Gustavo foi eliminado com 71,78% dos votos.

A disputa do BBB 23, da Globo, chegou ao fim para Gustavo. Ele foi eliminado do reality show na noite deste sábado, 25, durante a Semana Turbo. Ele deixou a casa com 71,78% dos votos do público após enfrentar Domitila e Fred Nicácio no sexto paredão da temporada.

Gustavo, o Cowboy, foi parar no paredão por causa do Poder Supremo. Na quinta-feira, 23, o cantor MC Guimê atendeu ao Big Fone e ganhou o Poder Supremo, que deu o direito para ele trocar qualquer pessoa que estivesse no paredão. Então, ele decidiu tirar Cara de Sapato da berlinda – após ele ter sido indicado pela líder – e emparedou Gustavo, que é um dos rivais de MC Guimê no jogo.

Relembre como foi a formação do sexto paredão do BBB 23:

Logo após a prova do líder de sorte na quinta-feira, 23, a nova líder Sarah Aline indicou Cara de Sapato e justificou a sua decisão ao dizer que ele não a procurou para conversar sobre jogo. Logo depois, o indicado da líder, Cara de Sapato, teve o poder do contragolpe e decidiu puxar Fred Nicácio para o paredão.

