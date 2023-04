BBB 23: Gabriel Santana fala sobre suposto racismo de Bruna

Da Redação

Ator Gabriel Santana se manifesta após curtida de sua equipe em post sobre possível racismo de Bruna no BBB 23

Nesta quarta-feira, 5, depois que sua equipe curtiu uma publicação feita pela equipe da psicóloga Sarah Aline acusando a atriz Bruna Griphao de racismo, o ator Gabriel Santana decidiu usar suas redes sociais para se pronunciar. O momento em questão pelo qual a famosa vem sendo criticada foi quando associou Sarah a "comer bananas” em uma rima dentro da casa mais vigiada do país no Big Brother Brasil 23.

Eliminado há pouco tempo do reality, o artista deixou claro como sua vida está muito corrida nos últimos dias, que nem tem tempo para mexer em suas redes sociais. “Foi a minha equipe que curtiu a nota postada pela equipe da Sarah, ultimamente tenho ficado praticamente o dia todo em reuniões e tenho pessoas que cuidam das minhas redes enquanto estou off”, começou Gabriel.

“Independentemente de ser membro da minha família, amigos, crushes ou conhecidos, sou contra qualquer ato preconceituoso, porque vivo isso diariamente. Então quero esclarecer que apoio a verdade da situação seja ela qual for!”, completou o ator.

Na postagem em questão, os administradores dos perfis de Sarah Aline falaram sobre a alfinetada que Bruna deu em sua rival depois do Jogo da Discórdia. “Não é a primeira vez que a participante emprega termos ou faz rimas que estigma ou estereotipa pessoas pretas. Temos consciência de que tais associações não são incomuns e a depender do caso, podem se configurar como criminosas”, dizia em uma parte da nota publicada.



Com informações: Revista Caras

