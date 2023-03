BBB 23: Fred vence a oitava prova do líder

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Fred é o novo líder do BBB 23

Na noite desta quinta-feira, 2, Fred venceu a prova do líder da semana no BBB 23, da Globo. A dinâmica exigiu que os participantes tivessem sorte.

continua após publicidade .

Nesta semana, Key Alves e Cezar Black não fizeram a prova do líder porque já estão indicados ao Big Fone. Além disso, a líder Bruna Griphao teve o poder do veto e tirou Domitila Barros da prova.

Na prova, os participantes tiveram que escolher números em um telão para acertar o local onde estavam escondidos os sanduíches. O vencedor foi quem teve mais sorte e acertou mais números corretos.

continua após publicidade .

Depois de algumas rodadas, Aline Wirley e Fred empataram com 7 pontos cada um. Então, os dois iniciaram um novo tabuleiro e quem fizesse três pontos primeiro se tornou o novo líder. O campeão foi Fred.

Saiba como será a dinâmica da semana no BBB 23

Na sexta-feira, 3, os participantes compram o Poder Curinga, que é o poder do caminho. No sábado, 4, os brothers e sisters fazem a Prova do Anjo. Na noite de sábado, o Big Fone vai tocar mais uma vez. Quem atender terá que salvar Key Alves ou Cezar Black do paredão, já que eles foram indicados no toque anterior do Big Fone.

continua após publicidade .

Com informações: Revista Caras





Siga o TNOnline no Google News