BBB 23: Fãs apontam erro na tatuagem de Key Alves

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Key Alves no BBB 23

A jogadora de vôlei Key Alves deu o que falar nas redes sociais por causa de uma tatuagem em seu braço. Os internautas apontaram um possível erro gramatical em uma taugem que ela tem no braço. A tattoo ficou em evidência enquanto ela chorava por causa da eliminação de Gustavo no último final de semana.

continua após publicidade .

No braço, ela tatuou a frase: “Be beaultiful hurt”. Porém, o jeito correto de escrever a frase seria: “Being beautiful hurts”. A tattoo significa: “Ser linda dói”.

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o assunto. “Será que o L de 'beaultiful' da tatuagem da Key Alves quer dizer alguma coisa?”, disse um fã. “A Key com uma tatuagem escrita errada melhorou meu dia”, declarou outro.

continua após publicidade .

gente a tatuagem da Key em inglês KKKKKKKK



ser bonita dói = be beautiful hurt pic.twitter.com/mIvRpxH8nA — Greengo Dictionary (@greengodict) February 27, 2023

A tatuagem escrita errada 🗣️🗣️🗣️ https://t.co/68FkG1U7Tu — ariane freitas (@lovemaltine) February 27, 2023





continua após publicidade .

Gustavo fala sobre o futuro do relacionamento com Key Alves



Fora do BBB 23, Gustavo opinou sobre o que pode acontecer no futuro do relacionamento com Key Alves. Ele não garantiu que o romance possa continuar aqui fora. “Eu acho que tem que dar tempo ao tempo, esperar ela sair da casa. Quando for o momento de ela sair, a gente vai conversar. Vamos trocar uma ideia aqui fora e ver o que vai acontecer daqui para frente”, disse.

Cowboy ainda analisou que a aproximação com Key Alves foi natural e revelou que os dois “se apegaram para não ficarem sozinhos”. “Nós acabamos entrando juntos e houve aquela conexão que todo mundo viu. Algumas duplas deram certo e outras, não. Como nós tivemos uma sintonia, quisemos compartilhar o jogo um com o outro. Em relação ao game, até certo ponto foi legal, embora a gente acabe não percebendo algumas coisas. Foi bom a gente confiar um no outro. A gente acaba se apegando para não ficar sozinho. Ainda assim, a gente não vivia 24 horas juntos. Às vezes, ela conversava com alguém e eu, com outras pessoas”, afirmou.

Com informações: Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News