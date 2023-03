BBB 23: ex-BBBs são confinados na Casa do Reencontro

Da Redação

Ex-BBBs se reúnem na repescagem

Na noite desta terça-feira, 21, a produção do BBB 23 abriu as portas da Casa do Reencontro, que é local onde os ex-BBBs vão disputar a preferência do público para retornarem para o reality show na repescagem. Os 9 participantes que foram eliminados ao longo da temporada se reuniram na dinâmica e vão disputar as duas vagas para retornarem à competição.

Eliminado nesta terça-feira, Fred teve a chance de participar da repescagem e chegou a reencontrar os ex-BBBs na Casa do Reencontro. Porém, ele não quis continuar na dinâmica e pediu para sair. Assim, apenas os outros 9 ex-BBBs, sendo Marília, Gabriel, Tina, Paula, Cristian, Fred Nicácio, Gustavo, Key Alves e Larissa, continuam na repescagem. Eles ficam confinados até quinta-feira, 23, que é quando Tadeu Schmidt vai anunciar os dois sortudos que vão voltar a competir pelo prêmio de campeão da edição.

Os ex-participantes entraram na Casa do Reencontro em trios e o climão foi percebido em alguns reencontros deles. Algumas pessoas cumprimentaram os outros com mais animação e outros com apenas um 'oi'. Inclusive, Fred Nicácio e Tina choraram ao se abraçarem. Gustavo e Key trocaram beijos carinhosos, demonstrando que o romance continua entre eles.

Vale lembrar que as duas pessoas que vão voltar para o BBB 23 na repescagem não vão ter vantagens no jogo. Os dois participantes não vão ter imunidade e já podem ser indicados para o próximo paredão. Além disso, eles não disputam as provas do líder e do anjo nesta semana.

Com informações: Revista Caras

