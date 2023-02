BBB 23: Eliminado, Gabriel Fop dá resposta sobre 'nude' vazado

Da Redação

O jovem ficou extremamente envergonhado e escondeu o rosto, sem saber o que fazer

Eliminado do BBB23 com 53,3% dos votos, Gabriel Fop entrou em uma saia justa enquanto fazia uma transmissão ao vivo respondendo os seguidores. Em seu perfil do Instagram, uma fã questionou o ex-brother sobre os nudes que vazaram quando ele ainda estava na Casa de Vidro.

O jovem ficou extremamente envergonhado e escondeu o rosto, sem saber o que fazer diante da pergunta indiscreta. No entanto, o questionamento já deveria ter sido esperado, já que os seguidores estão há tempos questionando se as fotos realmente são dele.

"Depende, também. A galera começou a falar lá na hora, começou a pipocar [os nudes], a galera falou 'isso aqui é seu', não dava para ver direito, aí falei se for assim é meu, se não for não é", disse o modelo, se referindo ao tamanho de seus órgãos genitais. Em seguida, ele negou que os tais nudes fossem seus.

"Eu não sou de mandar nudes, não. Eu não gosto de me expor", afirmou Gabriel, que na mesma hora brincou sobre o falta de falar que não gosta de se expor mas ter ido para o Big Brother Brasil. "Mas não era meu não, quem falar que era meu está mentindo ou tem curiosidade para saber", apontou ele.





Fonte: Informações Revista Quem.

