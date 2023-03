BBB 23: Cezar, Domitila, Larissa e Ricardo disputam o nono paredão

Da Redação

Cezar, Domitila, Larissa e Ricardo estão no paredão do BBB 23

Na noite deste domingo, 12, o apresentador Tadeu Schmidt comandou a formação do nono paredão da temporada. A berlinda é disputada por Cezar Black, Domitila Barros, Larissa e Ricardo e um deles será eliminado na noite de terça-feira, 14. Saiba como foi a formação do paredão:

Domitila já estava no paredão desde quinta-feira por ter perdido a dinâmica do Quarto Branco. Neste domingo, os Anjos Larissa e Cezar Black deram a imunidade para Aline Wirley. Logo depois, o líder MC Guimê indicou Cezar Black. “Hoje a minha indicação vai ser no Cezar Black. Aconteceram várias coisas aqui na casa, nós já nos indicamos aqui na casa. Os principais motivos são coisas de convivência no dia a dia”, disse ele.

Então, Tadeu Schmidt deu início ao sorteio para definir os dois grupos de votação. Os participantes sortearam cores e números para definir em qual grupo e em qual ordem iriam dar seus votos. O Grupo Azul foi formado por: Larissa, Fred, Gabriel Santana, Cara de Sapato, Bruna Griphao e Ricardo. E o Grupo Laranja foi formado por: Marvvila, Sarah, Amanda, Aline, Domitila e Cezar. Cada grupo teve que votar em pessoas que estavam no outro quarto.

Assim, as duass mais votadas pela casa foram Larissa e Marvvila. Na sequência, Tadeu Schmidt revelou qual é o Poder Curinga da semana, que foi comprado por Aline Wirley. Ela teve que decidir qual dos mais votados pela casa teria o poder do contragolpe. Assim, ela escolheu Larissa, que puxou Ricardo para o paredão.

Por fim, Larissa, Marvvila e Ricardo fizeram a prova bate-volta, que é de sorte, e Marvvila conseguiu escapar da berlinda.

Saiba quem votou em quem:

Sarah votou em Larissa

Marvvila votou em Larissa

Domitila votou em Larissa

Aline votou em Gabriel Santana

Cezar Black votou em Larissa

Amanda votou em Gabriel Santana

Larissa votou em Sarah

Cara de Sapato votou em Marvvila

Bruna Griphao votou em Marvvila

Ricardo votou em Marvvila

Gabriel Santana votou em Amanda

Fred votou em Sarah Aline

Com informações: Revista Caras

