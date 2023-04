BBB 23: Cezar Black é eliminado no 14º paredão

Da Redação

Cezar Black no BBB 23

Na noite desta quinta-feira, 13, Cezar Black deixou a casa do BBB 23, da Globo. Ele foi eliminado ao enfrentar o 14º paredão da temporada contra Aline Wirley e Amanda. Ele recebeu 48,79% dos votos do público para sair do reality show na reta final do jogo.

Vale lembrar que Cezar Black foi parar no paredão por causa do voto da casa na última terça-feira, 11, durante a formação do novo paredão. Ele e Aline Wirley foram os mais votados daquela noite e foram emparedados.

Saiba como é a dinâmica para a formação do 15º paredão:

Nesta quinta-feira, 13, os participantes disputam uma nova prova do líder. Na sexta-feira, 14, os participantes fazem a Prova do Anjo, que será em dupla, mas apenas uma pessoa será o anjo. Como Castigo do Monstro, o Anjo terá que indicar duas pessoas.

Na edição ao vivo, as duas pessoas indicadas para o Monstro vão participar de um jogo de arremesso. Quem perder o jogo vai para a formação do paredão com dois votos computados. Então, os participantes formam mais um paredão. O Anjo imuniza uma pessoa. O líder indica uma pessoa ao paredão. A casa faz a votação aberta. O indicado do líder dá o contragolpe.

A eliminação será no domingo, 16, que também será noite de prova do líder e mais uma formação de paredão.

Com informações: Revista Caras

