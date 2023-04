BBB 23: Cauã Reymond invade a casa e surpreende os brothers

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Cauã Reymond visitou os brothers no BBB23

O ator Cauã Reymond fez a alegria dos participantes do BBB 23, da Globo, na tarde desta segunda-feira (17). Ele entrou na casa do reality show de surpresa para fazer uma ação de divulgação da novela Terra e Paixão, próxima trama das 9 da Globo, e esbanjou simpatia ao interagir com os confinados.

continua após publicidade .

Simpático, o artista cumprimentou todo mundo e quis saber mais sobre a vida deles no reality show, incluindo perguntas sobre a convivência e os amores na casa. Além disso, ele conheceu os espaços da casa e também comeu goiabada.

-LEIA MAIS: Andressa Urach é flagrada aos beijos em festa de pagode; veja

continua após publicidade .

Após alguns minutos de conversa, o ator recebeu a ordem da produção para sair e se despediu de todo mundo. Ele foi anunciar que a novela Terra e Paixão estreia em maio, substituindo Travessia.

As informações são da Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News