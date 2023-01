BBB 23: Bruna Griphao conta seu primeiro salário como atriz

Da Redação

Bruna Griphao conta seu primeiro salário

No Quarto Deserto do BBB 23 (Globo), Bruna Griphao contou aos amigos de confinamento seu primeiro salário como atriz. De acordo com ela, o primeiro pagamento aconteceu aos 8 anos, hoje ela está com 23.

O papo começou quando alguns brothers perguntaram se ela ganha salario fixo. Bruna explicou que hoje ela não é contratada por nenhuma emissora, ela recebe conforme as obras que realiza.

"Cada um tem o seu [valor de recebimento]. Eu sou contratada por obra, meu primeiro salário foi tipo, R$ 800 reais por mês", contou.

Com informações: UOL

