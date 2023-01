'BBB 23': Boninho confirma primeiro Jogo da Discórdia; veja quando

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Boninho confirmou o primeiro Jogo da Discórdia para esta terça-feira (17)

O BBB 23 está começando de verdade! Boninho confirmou o primeiro Jogo da Discórdia para esta terça-feira (17).

continua após publicidade .

Com um vídeo nas redes sociais, o diretor do reality show contou que ele resolveu fazer diferente e colocar a dinâmica um dia depois do habitual.

-LEIA MAIS: Tadeu Schmidt acompanha o BBB23 na fila do Detran; entenda

continua após publicidade .

"Já que o BBB começou na segunda-feira, a gente pensou: o que pode ter na terça? Jogo da Discórdia!", disse ele.

Vale lembrar que logo na estreia os participantes fizeram uma prova de imunidade e Fred Desimpedidos e Ricardo saíram vencedores.

Durante a prova, Bruna Griphao e Gustavo se desentenderam e já protagonizaram a primeira treta, que também gerou burburinhos na casa.

continua após publicidade .

Com informações do iG

Siga o TNOnline no Google News