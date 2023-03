BBB 23: Após treta com Larissa, Fred manda recado para sogra

Da Redação

Parece que Fred e Larissa já superaram a briga que tiveram na última festa do BBB 23. Neste domingo (12), o jornalista deixou a treta no passado e decidiu mandar um recado para a sogrinha, antes de ‘conhecê-la’ no Almoço do Anjo da semana, já que foi o convidado da educadora física para a ocasião.

"Dia de conhecer a gloriosa Dona Isabel!! Parabéns", escreveu Fred, em um torpedo enviado pelo Queridômetro do programa, celebrando a conquista da amada. Em outra ocasião, quando se arrumava para o almoço, Larissa elogiou: “Aí que linda essa camisa”. Com bom humor, o youtuber respondeu: “Maneira, né? Dá pra conhecer a sogra?”.

Larissa ganhou a Prova do Anjo com sua dupla Cezar Black, no último sábado, e os dois dividem os poderes. Além de Fred, Domitila, um de seus maiores desafetos na casa mais vigiada do Brasil, também foi convidada pelo enfermeiro para o almoço especial, em que os confinados comem suas refeições favoritas e recebem um recado da família.

Com informações de Caras

