BBB 23: após 7 horas de prova, 7 brothers disputam a liderança

BBB 23: Brothers na 12ª Prova do Líder do programa

O Top 10 do BBB 23 (Globo) disputa a 12ª Prova do Líder. Desta vez, a prova é de resistência, exigindo concentração e habilidade dos confinados. Fantasiados e posicionados em uma plataforma giratória, eles precisam manter um botão apertado. A prova começou às 23h17.

É eliminado aquele que tirar a mão do botão. Por regra, eles não podem subir, nem apoiar no totem que pode estar parado, ou girando. No percurso, eles são surpreendidos com jatos de fumaça e vento. Eles só podem se afastar do totem, e do botão, quando alguém é eliminado.

Sobre a dinâmica

Seguem na prova: Aline Wirley, Bruna Griphao, Cezar Black, Domitila, Fred Nicácio, Ricardo e Sarah Aline.

6h17: Prova completou sete horas com sete participantes.

5h17: Prova completou seis horas com sete participantes.

4h17: Prova completou cinco horas com sete participantes.

4h11: Larissa desistiu da prova após sentir muita dor nos pés.

3h17: Prova completou quatro horas com oito participantes.

2h17: Prova completou três horas com oito participantes.

1h17: Prova completou duas horas com oito participantes.

00h17: Prova completou uma hora com oito participantes.

23h33: Amanda foi eliminada após 16 minutos de prova.

23h31: Marvvila foi eliminada após 14 minutos na disputa.

23h17: Início da prova, com dez participantes.

E se durar até o programa de sexta?

Os brothers não sabem, mas Tadeu Schmidt explicou para o público que a prova tem um horário limite.

"Falando nisso, bora combinar aqui: se amanhã, no ao vivo, eles ainda estiverem disputando a prova, a gente vai para uma etapa desempate. Vai exigir deles bastante habilidade no arremesso", explicou o apresentador.

