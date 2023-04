BBB 23: Amanda, Domitila e Larissa disputam o 16º paredão

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Amanda, Domitila e Larissa estão no paredão do BBB 23

Na noite deste domingo, 16, os participantes do BBB 23 tiveram uma noite acelerada. Apenas 9 dias antes da grande final do reality show, o público viu a eliminação de Sarah Aline e uma nova prova do líder. Além disso, os confinados formaram o 16º paredão da temporada, que é disputado por Amanda, Domitila Barros e Larissa.

continua após publicidade .

Ao vivo, o líder Ricardo Alface indicou Amanda para a berlinda. "Quem eu vou mandar hoje é a Amanda, há muito tempo qeu eu venho votando nela, tem algumas coisas que eu discordo. Eu sempre me questiono quando ela diz que não tinha voz no quarto deserto, e é nesse momento que a gente vê o posicionamento. Eu achava que ela poderia ter feito isso de outra forma", disse ele.

Logo depois, a casa fez a votação aberta e a mais votada foi Domitila Barros. Por fim, Domitila teve o direito do contragolpe e puxou Larissa para a berlinda.

continua após publicidade .

A eliminação acontecerá na terça-feira, 18. Depois da saída de um dos emparedados, os participantes disputam uma nova prova do líder e formam o 17º paredão.

Com informações: Revista Caras





Siga o TNOnline no Google News