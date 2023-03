'BBB 23': Aline Wirley vence a Prova do Líder nesta sexta (31)

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Aline Wirley foi a última participante a deixar a Prova do Líder do "BBB 23"

Aline Wirley foi a última participante a deixar a Prova do Líder do "BBB 23", nesta sexta-feira (31), depois de quase 18 horas. A cantora disputava a reta final com Ricardo. Com o fim da prova, ela deve se tornar a décima segunda líder do programa. Nesta prova de resistência, que começou na noite de quinta-feira (30), os participantes estavam em uma plataforma giratória, cada um em frente a um totem, com um botão.

continua após publicidade .

Após pouco mais de uma hora de disputa entre os dois, Ricardo caiu para fora da plataforma e foi eliminado. Depois de deixar o local da prova, ele disse que desmaiou no momento. Os integrantes precisavam deixar a mão em cima destes botões para mantê-los acionados. Aquele que tirasse a mão do botão, estava eliminado. Além da plataforma girar para lados diferentes, os participantes também tinham que enfrentar ventos e jatos de fumaça.

-LEIA MAIS: BBB 23: após 7 horas de prova, 7 brothers disputam a liderança

continua após publicidade .

Caso os participantes resistissem até o horário do programa na noite de sexta-feira (31), a prova teria uma etapa para o desempate. Marvvila foi a primeira eliminada depois de 14 minutos, e Amanda saiu com 16 minutos. A terceira eliminada foi Larissa, que saiu depois de cinco horas de prova. Domitila deixou a plataforma já na manhã de sexta, depois de oito horas na disputa. Ela foi seguida por Sarah Aline.

Bruna Griphao foi a sexta participante a sair da prova. Com dez horas de disputa, ela reclamou de dor no joelho e acabou deixando a plataforma. Fred Nicácio deixou a prova ao completar 12 horas, e Cezar, depois de quase 16 horas.

Veja o vídeo:

continua após publicidade .

👑 Prova do Líder #BBB23:



Aline Wirley é a última participante a deixar a #ProvadoLíder.



Veja como foi ➡️ https://t.co/Tvo8kiUYYd #RedeBBB pic.twitter.com/P71DOon4Yt — Big Brother Brasil (@bbb) March 31, 2023

As informações são do site g1.



Siga o TNOnline no Google News