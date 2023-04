BBB 23: Aline Wirley aponta quem deve indicar ao paredão

Da Redação

Aline Wirley venceu a prova do líder

A cantora Aline Wirley venceu a prova do líder de resistência do BBB 23, da Globo, e já está pensando em quem vai indicar direto ao paredão no próximo domingo, 2. A estrela anunciou para suas colegas que pretende mandar Domitila Barros para a berlinda.

A conversa aconteceu nesta sexta-feira, 31, poucas horas depois do fim da prova de resistência. "Posso falar? Faz um sentido tão grande pra mim ser Líder e indicar a Domitila. Eu levei ela tantas vezes no Jogo da Discórdia, eu votei nela em votação aberta, no confessionário. Tô tão feliz de ter ganhado essa liderança", disse ela.

Então, Amanda cogitou que Domitila possa ir ao paredão pelo voto das próprias aliadas. "Eu acho que a Marvvila e a Sarah não vão compactuar com as coisas que a Domitila tá fazendo, entende? Elas não vão compactuar", afirmou.

Com informações, Revista Caras

