BBB 23: Aline, Bruna e Sarah disputam o 15º paredão

Aline Wirley, Bruna Griphao e Sarah Aline

Na noite desta sexta-feira, 14, os participantes do BBB 23, da Globo, formaram o 15º paredão da edição. A berlinda é disputada por Aline Wirley, Bruna Griphao e Sarah Aline. Uma delas será eliminada no próximo domingo, 16.

Na edição ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt comandou o final do Castigo do Monstro. Amanda e Bruna Griphao disputaram uma prova de arremesso na brincadeira da boca do palhaço. Bruna teve o pior desempenho e foi para a formação do paredão com dois votos computados.

Logo depois, Sarah Aline, que venceu a prova do Anjo, deu a imunidade para Ricardo. Então, a líder Domitila Barros indicou Aline Wirley direto para o paredão. “Poderia mandar qualquer uma das desérticas. A Bruna, pensei em votar porque a gente briga como cão e gato. Eu fiquei muito em dúvida, mas agora por estratégia de jogo e vendo a Sarah no paredão, eu vou indicar a Aline porque foi a última que me indicou diretamente ao paredão”, disse ela em sua justicativa.

Então, os participantes fizeram a votação aberta na sala. Sarah e Ricardo votaram em Bruna Griphao – que já estava com dois votos computados por causa do Castigo do Monstro. E Bruna, Aline, Amanda e Larissa votaram em Sarah Aline. Como as duas receberam quatro votos, elas empataram e Domitila decidiu que Bruna vai para o paredão.

Por fim, Aline, que foi indicada pela líder, teve o poder do contragolpe e puxou Sarah para o paredão.

A eliminação acontecerá no domingo, 16, mesma noite que também terá nova prova do líder e nova formação de paredão.

Enquete BBB 23: Quem deve ser eliminada no 14º paredão: Aline Wirley, Bruna Griphao ou Sarah Aline?

Problema no áudio do BBB 23

O apresentador Tadeu Schmidtenfrentou um perrengue ao vivo na casa do BBB 23, da Globo, na noite desta sexta-feira, 14. Ele apareceu na tela da sala de estar da casa para conversar com os participantes, mas teve problemas no áudio. Os confinados não conseguiram ouvir o que ele estava falando e o comunicador teve que chamar o comercial antes da hora.

Ao vivo, os participantes informaram Schmidt que o áudio estava robótico e muito ruim de escutar. A produção tentou resolver o problema no ar, mas não foi possível. Então, o apresentador chamou o intervalo comercial rapidamente para dar tempo da produção arrumar o áudio.

Depois do intervalo fora de hora, Schmidt voltou ao vivo e conseguiu falar normalmente com os participantes para realizar a noite de formação do 15º paredão.

Com informações: Revista Caras

