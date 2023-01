Áudio da equipe do BBB vaza e surpreende público

Da Redação

A gafe aconteceu durante um teste que garantia o funcionamento do microfone de Fred Nicácio

Na manhã deste sábado (28), os espectadores do pay-per-view do “BBB23”´ sofreram um grande susto, quando a voz de um dos produtores do reality vazou durante a transmissão. As informações são do site Hugo Gloss.

A gafe aconteceu durante um teste que garantia o funcionamento do microfone de Fred Nicácio. O áudio externo foi transmitido enquanto as câmeras focavam no médico. “Teste. Oi! Um, dois, três, testando o microfone. Alô, alô, testando o microfone. Um, dois, três, teste! Um, dois, três, ainda é 11h33”, disse o produtor.

Vazou o áudio da quermesse no BBB#BBB23 pic.twitter.com/IOiJOckPLm January 28, 2023

O momento logo rodou pelas redes sociais, com diversos internautas comentando o ocorrido. “Foi a minha TV ou teve algum cara da produção testando o microfone no BBB?”, questionou um fã do programa. “Eu na época da igreja testando o microfone. Som, teste, testando: um, dois três”, comparou um usuário do Twitter. “O cara do carro do ovo trabalha no BBB”, brincou um terceiro.



Apesar das brincadeiras, muitos criticaram a sequência de falhas da equipe, já que esse não é o primeiro erro dos bastidores na atual temporada. “A produção já deu um tanto de bola fora”, reclamou um fã. “Que amadorismo tá esse ano, né, um áudio atrás do outro vazando”, reparou um internauta.

