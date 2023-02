Após tirar Cezar do VIP, Ricardo avalia pedir desculpas ao brother

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ricardo avalia pedido de desculpas

Na área externa da casa do BBB 23, Bruna Griphao, MC Guimê e Ricardo conversaram sobre a escolha de mandar o líder Cezar para o Monstro e assim, tirá-lo do VIP.

continua após publicidade .

Durante a conversa, o biomédico explicou para os colegas de confinamento que os dois estão há duas semanas competindo no jogo, e se o enfermeiro teve o mérito de ganha a prova de resistência que garantiu a liderança, ele também teve ao ganhar a prova do Anjo deste sábado, 18.

"O Fredão [Fred Nicácio] me chamou e perguntou como eu estava me sentindo. Aí eu falei que tô em paz. Eu não vou ficar feliz com a miséria dele, porque eu ouvi você falando que as coisas dele acabou [o VIP], mas pelo game, pelo que eu fiz pelo jogo, pela movimentação, eu tô feliz", contou ele.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Cezar detona Ricardo após ser tirado do VIP: "Sem empatia"

Ao ouvir o amigo, Guimê concordou com a atitude dele e afirmou que não está no game para sabonetar. "O jogo tá movimentando, você movimenta o jogo e todo mundo ganha com isso, porque ninguém quer vir fazer um jogo aqui parado", analisou o cantor. "É sobre isso, você tá doido. Esse game aqui é game de coragem, não é game de ficar correndo não", completou.

Depois, Ricardo afirmou que tem um bom coração e que se tiver uma oportunidade pretende pedir desculpas para Cezar.

Com informações: Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News