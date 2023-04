Após término polêmico, Key e Gustavo se reencontram em show

Da Redação

Key Alves e Gustavo Cowboy, do BBB 23

Na noite de quinta-feira (6), os os ex-participantes do BBB 23 Key Alves e Gustavo Cowboy marcaram presença no Villa Country, em São Paulo, e foram flagrados bem próximos por pessoas que estavam no local. Vale lembrar que o término dos ex-casal foi cercado de polêmicas, e a atleta chegou a publicar fotos chorando nas redes sociais.

Vídeo enviado ao Metrópoles por uma pessoa que estava no evento, que contou com show da dupla Israel & Rodolffo, mostra que Gustavo e Key estavam bem próximos um do outro.

Fontes informaram à reportagem que Gustavo deu um show de simpatia com os fãs. A pessoa ainda afirma que Key ficou próxima ao palco, mas não confirma nenhuma interação entre o ex-casal.

Ao colunista Leo Dias, fontes afirmaram que Gustavo evitou a todo custo o contato com a ex, abrindo mão até de ficar na área VIP reservada para os famosos, bem próximo ao palco.

Com informações do Metrópoles.

