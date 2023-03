Da Redação

Após movimentar edredom, Sarah Aline e Ricardo definem relação.

Novo Casal no BBB 23? Sarah Aline (25) e Ricardo (30) costumam trocar alguns beijos dentro da casa mais vigiada do Brasil. Recentemente, as coisas ficaram mais intensas e os dois até foram parar no edredom. Mas neste domingo, 12, os brothers decidiram ter uma conversa sincera para bater o martelo no status da relação após uma pegação na última festa.

Sarah iniciou o papo, relembrando que também já ficou com Gabriel Santana (23) dentro da casa: “Não fico me sentindo mal de ter ficado com o Gabriel antes e depois ter ficado com você… a gente já tinha resolvido essa situação, naquilo que a gente não queria mais repetir, que era ficar, porque a gente não encontra sentido. A gente entendeu que era só amizade", explicou.

Ricardo revelou que só se envolveu com a sister depois de entender a amizade com o ator: “Mas acabou que aconteceu da última vez. Aconteceu porque eu sabia que você e o Gab eram tudo o que você me falou aí, sempre foi aleatório. E se você tivesse ficando de boas, eu não tentaria nada, porque eu não sou assim. Acabou acontecendo e foi bom…”, disse.

Mas o biomédico contou que fora da casa, não teria a mesma postura: “Se eu estou em um rolê, eu fico com você e você beija outra pessoa, eu não vou ficar com você mais. E aqui a gente sabe que as coisas são muito intensas. E no momento que eu beijo uma, duas, três, a gente já está ficando próximo, e você fosse dar um beijo nele, eu não ia me sentir nada confortável”, confessou.

Sarah concordou: “Por exemplo, pessoas que fico lá fora, como eu gosto de ficar com você, eu também tenho um comportamento completamente diferente do que eu tenho aqui, as minhas atitudes são mais carinhosas. Mas aqui dentro não é para isso que a gente veio, eu não te cobro neste lugar”. Ricardo concordou em manter as coisas como estão, sem cobranças.

Sarah e Ricardo estão conversando sobre as últimas movimentações envolvendo os dois. Expectativas geradas pós-beijo etc 👀 #TeamSaraline #BBB23 pic.twitter.com/76nSyJUynL

March 12, 2023





Com informações: Revista Caras

