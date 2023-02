Após eliminação de Tina, Marília alfineta a sister

Da Redação

Primeira eliminada, Marília manda recado para Tina após saída do BBB 23

A sister Tina (29) foi a terceira eliminada do BBB 23 na noite de terça-feira, 07, com 54,12% dos votos do público em paredão contra Cezar Black (34) e Gabriel Santana (23).

Logo após a eliminação, a primeira participante a deixar a casa mais vigiada do Brasil, Marília (32) fez questão de debochar da saída da jornalista na terceira berlinda do reality da Globo.

Nas redes sociais, a maquiadora comentou sobre o resultado do paredão, em tom de deboche, dando uma cutucada em Tina. "Vemmm Tinaaaa , vem aprender umas Makes Bafos aqui fora... 'Aquela Maquiadora lá' que você vivia falando mal dentro da casa por trás, está te esperando aqui fora mulherrrr", escreveu Marília em sua conta no Twitter.

Durante o confinamento, Tina e Marília não tiveram nenhum desentendimento, mas também não eram próximas.

Confira a publicação de Marília sobre eliminação de Tina:

Vemmm Tinaaaa , vem aprender umas Makes Bafos aqui fora... "Aquela Maquiadora lá" que você vivia falando mal dentro da casa por trás, está te esperando aqui fora mulherrrr 😘#bbb23 #BigBrotherBrasil #cabritabbb23 #mariliabbb23 February 8, 2023

O apresentador Tadeu Schmidt aproveitou o discurso de eliminação da noite desta terça-feira, 07, para dar uma lição sobre o jogo do BBB 23 para os participantes do reality show. Antes de anunciar a saída de Tina da dinâmica, ele alfinetou a participação dos três emparedados da semana – Tina, Cezar Black e Gabriel Santana – na temporada e também citou a dinâmica de jogar em dois grupos que está acontecendo no programa.



BBB 23: Confira o discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Tina

“Chegou a hora, quando eu terminar, seremos 19. É apenas o terceiro paredão e sabe uma coisa que eu já ouvi um monte de vezes nessa casa: se eu vou voltar do paredão, aí vocês vão ver! Vou fazer isso, vou fazer aquilo... Mas precisa ir para o paredão para perceber isso? Correndo o risco de sair e não botar isso em prática? Isso vale para todos. Qualquer hora é hora para perceber que o rumo não está legal e corrigir a direção. Aos três emparedados eu vou dizer o que eu nem precisava dizer: nenhum de vocês três foi o craque do jogo. Show de bola vocês não deram, ou não estariam aí", começou falando.

"(...) E quem está na linha de frente quando dois exércitos entram em combate? Não podem ser os generais. Tem que ser os soldados. Você já deu uma olhada na sua patente. Não dá para vencer a guerra com o exército de uma pessoa só, mas também não pode achar que está seguro fazendo parte de um grande exército, se o inimigo vê você como o combatente mais fraco, mais vulnerável, mais fácil de ser abatido. Não seja o alvo mais fácil, por qualquer motivo. Seja fundamental, para ninguém querer que você saia. E há inúmeras formas de fazer isso, jogando, se posicionando, mostrando força, mostrando carisma, mostrando que você é incrível. Você mostrou o quanto você é incrível? Quem sai hoje certamente ainda tinha muito para mostrar. O resultado do paredão talvez seja uma grande resposta para todos vocês, e talvez não. Quem sai hoje é você, Tina", finalizou ele.

