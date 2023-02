Após desistência, Bruno Gaga revela sua torcida no BBB23

Da Redação

Bruno Gaga, ex participante do Big Brother Brasil 2023

Depois de ter desistido do BBB23 e perder a oportunidade de faturar o prêmio milionário, Bruno Gaga está aproveitando os desfiles de carnaval na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Durante a madrugada desta terça-feira (21), o colunista Leo Dias conversou com o ex-brother.

Durante a entrevista, ele revelou para quem vai a sua torcida. Além disso, Bruno relatou que não se arrepende de ter se inscrito e participado do reality, mesmo após ter tomado a decisão de desistir.

“Foi incrível, era a realização de um sonho inimaginável, eu que sou de uma cidade do interior de Alagoas, com 25 mil habitantes. Tentava desde 2017, mas como eu sou nordestino, não desisto nunca. Falei que iria realizar meu sonho e da minha família”, explicou.

Gaga deixou claro que decidiu deixar a casa do BBB depois que começou a perceber que não estava mais sendo ele mesmo. "Quando vi que eu não estava sendo eu, me perdendo, triste, eu não sou aquilo, sou abraço e alegria. Quando eu me ofusquei, preferi apertar o botão, não queria passar aquela imagem para o público", contou.





Para quem irá torcer

O ex-participante do BBB23 não limitou sua torcida a apenas um participante e revelou que torce para que Amanda, Cara de Sapato, Aline Wirley ou MC Guimê saiam vitoriosos do programa.

“A minha torcida vai para a Amanda, uma pessoa maravilhosa, para o Sapato, um coração enorme, para Aline, que entrou comigo, nós tivemos nossos impasses, nossas diferenças, mas nos damos muito bem, e também para MC Guimê que é um amigo que fiz lá dentro”, detalhou.





Fonte: Informações Metrópoles.

