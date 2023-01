Após cinco dias de BBB, Larissa descobre que Fred é do Camarote

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Cinco dias após o início da vigésima terceira edição do Big Brother Brasil, a participante Larissa fez uma descoberta. O seu colega e possível 'crush' é do Camarote. A reação da sister ao 'se tocar' que o jornalista não é Pipoca repercutiu nas redes.

continua após publicidade .

Enquanto observava o telão da sala com fotos da festa ao lado de Fred Desimpedidos, ela percebeu o status do brother. "Ele é Camarote! Eu não estava ligada", comentou a personal trainer.

- LEIA MAIS: Equipe de Bruna Griphao se pronuncia após Key xingar a atriz

continua após publicidade .

O que diferencia os integrantes dos grupos "Pipoca" e "Camarote" não é o número de seguidores nas redes sociais (Marília, Pipoca, inclusive, entrou mais seguida que Domitila e Cara de Sapato). A diferença é que, enquanto os Pipocas se inscreveram para o programa e passaram pelas etapas de seleção, os Camarotes são famosos e influenciadores que foram convidados pela direção do BBB a participarem do jogo.

Com informações do Splash do UOL.

Siga o TNOnline no Google News