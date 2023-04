Após briga, Cezar Black volta para o quarto Fundo do Mar

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Cezar Black retorna para o Quarto Fundo do Mar

Cezar Black decidiu voltar às suas origens na casa do BBB 23! Após discutir com Larissa e ser aconselhado por Ricardo e Sarah Aline a deixar o Quarto Deserto, o enfermeiro foi passar a noite no Quarto Fundo do Mar na madrugada desta quarta-feira, 12.

continua após publicidade .

Deitada em sua cama, Domitila Barros comentou sobre o retorno do enfermeiro ao vê-lo entrando no cômodo. "O bom filho à casa retorna, né Black?", disse ela. "Dormir aqui com você hoje, pra você não ficar só", falou o enfermeiro, que passou a semana no Quarto Deserto após se desentender com seus aliados. A modelo pede para que ele não acenda a luz e deseja: "Dorme bem, Black".

"Você também, amor. Qualquer coisa, estou aqui, mesmo canto de sempre. Dormir aqui hoje, te fazer companhia", respondeu o brother, que está no paredão com Aline Wirley e Amanda. "Eu acho uma boa ideia", opinou Domitila.

continua após publicidade .

Momentos antes, Sarah Aline comentou que Black devia retornar para o quarto. "Sendo muito sincera, eu viria para cá. [...] É nesse lugar para você não continuar se expondo nesse momento do Paredão, de possíveis coisas que você vai ouvir, que você não vai concordar e vai brigar", disse ela.

Ricardo afirmou que Cezar se precipitou em trocar de quarto. O enfermeiro falou que não gostaria de "abaixar a cabeça", mas acabou ouvindo o conselho dos brothers e trocou de quarto.

No Quarto Deserto, enquanto se preparavam para dormir, as sisters comentaram sobre a saída de Black do quarto. "Vai cada uma dormir na sua cama", disse Aline, rindo.

continua após publicidade .

"Ai, minha cama tá diferente, tá com uma sensação estranha", comentou Bruna. "Reconquistamos nosso território, desérticas!", comemorou a atriz.

Com informações: Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News