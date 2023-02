Aparições e vultos: veja casos sobrenaturais ocorridos no BBB

Da Redação

Mau Mau do BBB11 se vestiu de fantasma para assustar seus colegas

No dia 31 de janeiro, a jogadora Key Alves disse que viu a figura de Michael Jackson em um espelho e logo a imagem fez algo que pareceu correr para longe de sua visão. A atleta ficou em estado de choque com o ocorreu e alguns participantes deram risada da situação sem acreditar no que estavam ouvindo.

Essas aparições no BBB não são de hoje e há boas edições do programa casos sobrenaturais foram vivenciados na casa mais vigiada do Brasil. Confira abaixo os casos mais assombrados registrados:

Cida ouviu sua irmã

Na segunda edição do Big Brother Brasil, a participante Cida curtia uma tarde de banho de sol no gramado da casa, quando levantou repentinamente olhando para os lados. Em conversa com outros participantes, ela contou que nitidamente ouviu a irmã dela chamá-la.

Esse caso fica mais bizarro ainda porque algumas horas depois desse ocorrido, Cida foi chamada pela produção do programa para saber que sua irmã faleceu por conta de um câncer.

Confira:

#BBB23 pic.twitter.com/iN0cElyrvz — PAN (@forumpandlr) January 15, 2023

Vulto no BBB18



Outro momento de arrepiar o corpo inteiro aconteceu ao vivo durante o BBB18. O participante Diego, enquanto falava de Kaysar não percebeu, mas uma sombra muito rápida passava por de trás dele. Vale lembrar que a velocidade que acontece a aparição deixa evidente a possibilidade nula de ser alguém em pele e osso.

Dá só uma olhadinha no momento:

pic.twitter.com/sQXJNwmjPa March 13, 2018

BBB19 e a aparição de um homem entre as camas



Na edição de número dezenove do Big Brother Brasil, o participante Maycon contou para seus aliados Gustazo, Tereza e Diego, uma espécie de visão que teve dentro da casa. Ele disse que viu a presença de um homem entre as camas de Elana e Hariany. “Eu vi um vulto e fechei o olho. Eu só vi a sombra, a silhueta”, relatou.

Possível espírito obsessor no BBB20

Uma das especulações mais fortes até hoje sobre aparições sobrenaturais no BBB é sobre a vigésima edição do programa, onde internautas disseram que Gabi poderia ter sido possuída por um espírito obsessor.

Toda a teoria foi criada porque ela, que era uma mulher alegre e comunicativa, de repente se tornou mais isolada e passou a conversar com um boneco que apelidou de ‘Pitchulo’.

Ainda sobre essa edição do BBB, outra participante disse ter visto algo bizarro perto de Gabi. Mari contou que viu uma senhora vestida de rosa perto da sister. Mas em outro dia Thelma acordou de um pesadelo falando que alguém iria machucar a Gabi.

Os brothers brincam bastante de assustar os colegas da casa, como é o caso de Mau Mau do BBB11, que se vestiu de fantasma para assustar seus colegas. Mas uma coisa há de ser certa: coisas aconteceram na casa mais vigiada do país e até hoje ninguém soube explicar.

