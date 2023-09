Anitta lança nova música com grupo de K-Pop TXT

Além de vencer a categoria de “Melhor Clipe Latino” na VMA 2023, com “Funk Rave”, a cantora se apresentou ao vivo pela primeira vez com o TXT.

Anitta divulgou nesta sexta (15) o clipe da música “Back For More”, em parceria com o grupo de K-Pop Tomorrow X Together, também conhecido como TXT.

Além de vencer a categoria de “Melhor Clipe Latino” na VMA 2023, com “Funk Rave”, a cantora se apresentou ao vivo pela primeira vez com o TXT.

O Tomorrow X Together é um grupo sul-coreano que foi formado em 2019. Seus integrantes são Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun e Hueningka, todos com até 25 anos.

Hueningkai é filho de um brasileiro. O jovem de 21 anos nasceu em Honolulu, no Havaí, e é filho de uma coreana com um homem nascido no Brasil.

Além de Anitta, o grupo já fez um feat de sucesso com os Jonas Brothers. A música “Do It Like That” teve o mesmo produtor de hits da cantora Beyoncé.

