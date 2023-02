Amigos de Leandro Lo pedem depoimento de Key Alves à polícia

Da Redação

Key revelou que presenciou o assassinato de Leandro

Amigos do lutador Leandro Lo, assassinado no ano passado, pedem o depoimento da jogadora de vôlei Key Alves. A sister do BBB 23 revelou para Antônio Cara de Sapato que viu a morte do lutador. O campeão mundial de jiu-jítsu foi baleado na cabeça após uma discussão durante um show do grupo Pixote, na Zona Sul de São Paulo, em agosto do ano passado.

A situação começou quando os brothers, junto com Domitila e Cristian, conversavam no quarto Fundo do Mar. Em um determinado momento, Alves contou que já viu uma pessoa morrendo em sua frente. Cara de Sapato, então, relatou como o seu amigo lutador foi assassinado. “Perdi um amigo agora, o Leandro Lo. Ele era lutador. O cara foi tirar com ele, teve uma confusão na festa, aí…”, disse ele.

Mais tarde, já na sala, Key disse que estava na mesma festa que Leandro e que viu como tudo aconteceu. “Foi na minha frente, eu vi tudo”, afirmou ela. Inicialmente, o lutador fica desconcertado com a fala de Key. “Você viu?”, questionou ele. Após a sister reafirmar positivamente, o atleta cai no choro, mas logo foi consolado pela parceira de confinamento.

Após as declarações da sister, os internautas e amigos do lutador pediram que a polícia fosse acionada para solicitar o depoimento de Key como testemunha do crime que tirou a vida de Leandro Ló.

Assista:

O momento que Key conta pro Sapato que viu qdo o Leandro Ló foi assasinado com um tiro na cabeça dentro de uma boate.

Leandro era um lutador, um dos melhores amigos do Sapato (tem um podcast no yt que ele fala sobre)



Zero senso falar isso pro cara #BBB23 pic.twitter.com/JOlXMf65Lw — PLUFT (@voleimomento) February 4, 2023

