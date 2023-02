Amanda sonha com namoro fora do BBB 23; entenda

Da Redação

Amanda revela o sonho que teve com Ricardo, e os brothers dizem estar assustados

No Quarto Deserto, Amanda revela a brothers que teve um sonho envolvendo o emparedado Ricardo e a agora ex-BBB Paula.

"Eu sonhei que o Facinho [Ricardo] estava com a Paulinha, lá fora", diz a médica.

Aline Wirley chega a comentar o sonho: "Namorando? Ah, legal!". Em seguida, Amanda diz não ter gostado do sonho: "Eu hein, dá pra 'desonhar'?".

Depois, Ricardo entra no quarto e diz: "Rapaz, sonhei com a Paulinha entrando na casa. Tô sonhando com essa guria toda semana".

Amanda revela o sonho que teve com Ricardo, e os brothers dizem estar assustados. "Será que eu vou sair do programa pô? Eu sonhei com ela ali que ela me encontrava e falava um monte de coisa, que gostava de mim, e eu também. A gente trocava várias palavras de afeto", comenta Ricardo.





