Amanda pede eliminação de brother: "Queria que fosse embora"

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O resultado do paredão será revelado na noite de sábado (25)

No raio-x desta sexta-feira (24), do BBB23, Amanda Meirelles surpreendeu ao demonstrar uma opinião contrária a da sua equipe sobre o paredão da rodada, que está sendo disputado por Domitila, Fred Nicácio e Gustavo.

continua após publicidade .

A equipe da médica paranaense pediu que os telespectadores votem para eliminar Gustavo. Porém, a sister confessou que gostaria de ver Fred Nicácio fora da casa mais vigiada do país.

LEIA MAIS: BBB23: Domitila, Fred Nicácio e Gustavo disputam o sexto paredão

continua após publicidade .

"Depois das minhas indicações, acho que a indicação do Sapato ontem me deixou muito apreensiva, é uma pessoa muito importante para mim aqui no jogo, e ainda bem que durou pouco, ele conseguiu sair do Paredão. Entendo a frustração dele, porque foi a mesma que senti, a gente ficava criando uma expectativa com as pessoas aqui dentro e, quando elas não são alcançadas, a gente se frustra", disse ela.

Logo depois, Amanda falou sobre o seu desejo para o resultado do paredão. "Dos emparedados, não é novidade que a pessoa que eu tenho mais dificuldade de convivência na casa é o Fredão [Fred Nicácio]. Eu sinto que ele é uma pessoa que está me considerando a mais fraca das pessoas e eu não acredito que isso seja verdade. É a pessoa que eu queria que fosse embora", contou.

O resultado do paredão será revelado na noite de sábado (25).

Siga o TNOnline no Google News