Amanda faz alerta sobre alvos do paredão: "As coisas mudam"

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Amanda Meirelles e Aline Wirley

Nesta terça-feira (28), Amanda Meirelles, Bruna Griphao, Aline Wirley e Larissa se reuniram na área externa da casa do Big Brother Brasil 2023 para conversarem sobre os alvos do próximo paredão do reality. Lembrando que Aline e Bruna disputam o 11º paredão e podem dar adeus ao prêmio na noite desta terça-feira (28).

continua após publicidade .

Griphao quis saber quem as aliadas escolheriam para a berlinda, caso sejam a próxima líder do programa. Aline confessou que antes seu foco era Domitila, mas agora pretende indicar Ricardo. "Ontem era a Domitila, hoje pode ser o [Ricardo] Alface", respondeu a cantora.

"As coisas mudam", reforçou Amanda, concordando com a aliada e acrescentando que Marvvila também é uma opção. Bruna, então, expõe seus alvos. "Pra mim é Domi, mas em segundo lugar é Sarah", afirmou.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Aline Wirley, Bruna Griphao e Gabriel Santana disputam o 11º paredão

Depois, Amanda aproveitou para fazer um alerta para as aliadas. Ela ressaltou que as sisters não podem colocar dois integrantes no quarto Fundo do Mar ao mesmo tempo na berlinda. "Colocar Domi e Fredão no mesmo Paredão não dá. Porque vai sempre uma de nós", pontuou.

Por fim, Larissa voltou a falar sobre Ricardo, e confessou para as amigas que acredita que ele pode ser querido pelo público. "Se o que ele fez ontem foi bem visto, eu não sei...", disparou Bruna, se referindo as brigas durante o Jogo da Discórdia.

continua após publicidade .





Fonte: Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News