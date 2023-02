Amanda e Cara de Sapato protagonizam cena fofa

Da Redação

DocShoe vem aí? Esse é o nome que os fãs de Amanda (31) e Antônio Cara de Sapato (32) deram para o casal, que protagonizou um momento fofo durante uma ação comercial no BBB 23 nesta terça-feira, 14. Vestidos com fantasias de cachorro iguais para participar da peça de publicidade, a médica e o lutador deram um beijinho de esquimó.

O momento aconteceu enquanto eles estavam abraçadinhos no sofá da casa mais vigiada do Brasil. Amanda inclusive, se aproxima de Antônio e se apoia em seu braço, elevando a fofura da cena. Os fãs do casal, que esperam por um beijo desde que eles entraram no reality, foram à loucura com a cena e o vídeo viralizou nas redes sociais.

Nos comentários, muitos admiradores deixaram mensagens: “Eu fico vivendo apenas por essas migalhas de afeto entre os dois”, brincou uma fã. “Ele foi nocauteado", outra espectadora fez piada. “Vem muito aí”, uma internauta comentou sobre a possibilidade de um beijo na festa do líder, que acontece na quarta-feira, 15.

