Amanda é a vencedora do Big Brother Brasil 2023

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Final com emoção, surpresas e muita música

Amanda é a grande vencedora do BBB 23! Depois de uma Final com emoção, surpresas e muita música, quem levou o maior prêmio já pago pelo Big Brother Brasil, no valor de R$ 2.880.000, foi a médica de Campo Largo do Paraná.

continua após publicidade .

Tadeu Schmidt anuncia: "Já estou aqui no jardim, pertinho de vocês (...) Chegou a hora. Quando eu terminar, teremos a campeã do BBB 23. Eu quero começar dando parabéns às nossas finalistas. Se vocês estão aqui, vocês tiveram mérito. Mas o que faz alguém vencer o Big Brother? "

"Aline ganhou o simpático apelido de Mami... Tem uma postura de responsabilidade, sabedoria, acolhimento... Chegou como Aline do Rouge... é a mãe do Antonio, que aguentou 100 dias dessa saudade. Se tivesse que destacar alguma coisa, destacaria a garra... Mas é isso que faz ganhar o BBB? ", as informaões são do GShow.

continua após publicidade .

"A Amanda lê o jogo com perfeição, inúmeras vezes (...) Amanda venceu todo tipo de prova, mas foi também a pessoa que mais recebeu planta no Queridômetro (...) Amanda é médica de UTI. Se tem alguém acostumada a tomar atitude sem medo é ela... Como no episódio de um paciente que as pessoas falaram que não havia mais nada a fazer. E a Amanda falou: 'Ele não vai morrer'. Esse paciente está vivo até hoje para contar essa história. Imagina como ele dá risada quando chamam a Amanda de planta... Eu sigo perguntando: o que faz alguém ganhar o Big Brother?"

"Bruna, o que o público mais pede... São pessoas que se jogam, autênticas. Ela se entregou de uma maneira poucas vezes vista, sem medo das consequências, de tudo de melhor e pior. E assim, ela enfrentou Paredões com grandes adversários e grandes aliadas. E voltou de todos. Aí eu pergunto: é isso?".

"O terceiro lugar do BBB 23 é seu, Bruna. Parabéns. E quem ganha, e o que faz ganhar o BBB?

continua após publicidade .

O apresentador continua:

"O que faz ganhar é a capacidade de encantar pessoas, arrastar pessoas para o seu lado, transformar essas pessoas em fãs capazes de lutar por você. É fazer a pessoa abrir o aplicativo e votar por você... E como se consegue isso? Admiração, simpatia, carisma... É a personalidade, é o jeito, são as atitudes... É algo quase mágico. É isso, você se conectou com as pessoas de maneira especial (...)".

"Você é forte, é capaz, é vitoriosa. Você estendeu a mão para uma pessoa e milhares de pessoas estenderam a mão para você. A campeã do BBB 23 é você, Amanda".

continua após publicidade .

Tadeu anuncia que Amanda é a grande campeã da temporada, com 68,9% dos votos. Aline Wirley ficou em segundo lugar, com 16,96%, e Bruna Griphao, 14,14%.

Amanda fica em choque com a notícia. As sisters vibram e comemoram a conquista da médica. Em seguida, elas vão para o lado de fora da casa e recebem o carinho de Tadeu e dos ex-participantes.

"Estou em choque, não consigo acreditar!", diz a campeã.

Em seguida, ela pula com as amigas do Deserto e comemora mais uma vez. No final, agradece Tadeu também por todo carinho.

"Amandinha, Tadeu", diz o apresentador.

Siga o TNOnline no Google News