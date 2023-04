Amanda critica brother e expõe: "Não desce, eu não suporto mais"

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Amanda Meirelles

Após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira (10), as sisters do Quarto Deserto tiveram uma conversa com Ricardo Alface sobre os outros brothers do BBB23. Após Bruna Griphao tirar sarro de Cezar Black e prometer colocá-lo no paredão, caso continue no reality, Amanda resolveu dar sua opinião sobre o enfermeiro.

continua após publicidade .

"Não desce, eu não suporto mais. Tô com ranço já", comentou Alface sobre o brother que queria colocar na berlinda, mas ganhou anjo autoimune. Em seguida, Amanda afirmou ter sido a pessoa que mais conversou com Cezar na casa e analisa o posicionamento do brother no jogo.

- LEIA MAIS: Larissa nega que foi instruída fora da casa: ''Não trouxe nada''

continua após publicidade .

"Pra mim ele passou metade do programa se lamentando por não jogar da maneira que ele queria e a outra metade se justificando por todas as oportunidades de jogar como queria e não conseguiu. Ele fala uma coisa e ele não assume o papel de que ele poderia fazer diferente o tempo inteiro", disse a médica.

Amanda ainda comentou que aconselhou Cezar a ser sua própria prioridade no jogo. "Quando ele pode pegar e bancar, ele não banca, ele recua. Porque ele quer se encaixar num lugar e ele é extremamente influenciável. Ele se molda e é influenciável, só que ele não aceita isso", disse.

Bruna Griphao, então, disparou que Cezar espera que alguém "o pegue no colo". "E quem que faz isso pra ele?", Ricardo perguntou. A atriz respondeu que Fred Nicácio, e o biomédico balançou com a cabeça. "O maior advogado do Black é o Fred", analisou. "O Black precisa disso. O Fred consegue ler o que cada um precisa. Ele sabe, o Black precisa do que? De palavras de afirmação, ele precisa de aprovação", Bruna completou.

continua após publicidade .





Fonte: Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News