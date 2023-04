Aline chama Fred de arrogante e brother debocha: ''Você está brava?''

Da Redação

Aline Wirley e Fred Nicácio

O clima na casa do BBB23 durante o Jogo da Discórdia, na noite de segunda-feira (10), deu uma esquentada nos ânimos dos participantes do reality show. Aline Wirley escolheu dar o emoji de "vômito" para Fred Nicácio.

Ao montar o seu queridômetro, a cantora acusou o médico de ser "extremamente arrogante" e disparou que ele não pode falar pelo Brasil.

"Fred, na semana passada, no Jogo da Discórdia, o Tadeu pediu para a gente colocar o maior defeito em cada pessoa e você simplesmente anulou o que eu tinha te dito. Então vou ser muito clara para você: o seu maior defeito, na minha opinião, é que você é uma pessoa extremamente arrogante. No auge da sua arrogância, você falou em nome do Brasil inteiro que eu sou a maior planta. O Brasil é extremamente grande para você falar isso", disse Aline.

Na sequência, a ex-integrante do Rouge desabafou sobre ter sido chamada de "omissa" por ele. "Sei lá por que você estava me falando que se lamentava muito por mim, por que você se lamenta por mim? Que ego é esse que te coloca a ponto de você se lamentar por mim? E me chamou de omissa, assim como a Sarah, por que eu sou omissa? Me fala, não tem outras palavras? Você sabe o peso que essa palavra tem nas minhas costas? Omissão por quê? Eu não me omiti aqui em nenhum instante. Eu me posicionei, chamo Domitila, chamo você, chamo qualquer pessoa", completou a sister, que esbravejou: "Não me coloca nesse lugar, não me subestime".

Ao ouvir o discurso da sister, que se revoltou ao relembrar as falas do médico, Fred Nicácio debochou: "Mas você está brava?"

Fonte: Revista Caras.

