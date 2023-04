Alface e Domitila se indignam com chegada de sister ao Top 6

Da Redação

Ricardo Alface e Domitila Barros acusam sister que chegou ao Top 6 do BBB23 de não agregar em nada no reality

Nesta segunda-feira, 17, o biomédico Ricardo Alface e a ativista e Miss Alemanha Domitila Barros mostraram toda sua indignação enquanto se preparavam para o Jogo da Discórdia no Big Brother Brasil 23. Esperando no Quarto do Líder, os brothers falaram sobre a chegada da professora de educação física Larissa Santos no Top 6 do reality de confinamento.

Segundo o biomédico, a personal trainer apenas atuou dentro do jogo quando voltou da repescagem feita pela produção. Ricardo afirmou que a sister coloca informações na cabeça das outras integrantes do Quarto Deserto, indicando quem deve deixar o confinamento. “Não movimentou mais nada! Pronto, a participação foi essa”, criticou Alface.

“Se é assim que chega no Top 3, tenho que aplaudi-la, não colocá-la no Jogo da Discórdia e tá tudo bem. Esperar amanhã o Brasil me botar pra fora! Se é assim que se joga, joguei errado! Não tive essas ferramentas”, detonou Domitila, se mostrando bastante insegura sobre sua permanência na casa mais vigiada do país.

“É f*da, mano! Isso é de irritar? É, mas vamos esperar pra ver. O Brasil vai dar a resposta amanhã! Se sai você, na moral”, apontou Ricardo, indignado com a maioria do quarto rival. “Joguei pouco, minhas estratégias não funcionaram então e meus tiros não foram certeiros”, se lamentou a ativista. “Domi, você não jogou pouco”, respondeu o biomédico, negando a afirmação da amiga.

BBB 23: Ricardo Alface critica possível Top 3 com sisters do Deserto

Ricardo Alface e Domitila Barros conversaram sobre os rumos do jogo na reta final do BBB 23. No Quarto do Líder, o biomédico e a ativista comentaram sobre a possibilidade de Top 4 só com as sisters do Deserto, Aline Wirley, Amanda, Bruna Griphao e Larissa.

A modelo afirmou acreditar ser um "absurdo" se a final for apenas com as integrantes do Deserto. "Entender agora que, se pá, é um Top 5 só do Deserto é, pra mim, muito absurdo, por tudo que passei nesse jogo. É muito absurdo! Querendo ou não, nós somos agora aliados, mas você, originalmente, é do Deserto. Se volta Larissa e Amanda, é um Top 5 só do Deserto. Se volta, por exemplo, eu e Larissa, é um top 5 Bruna, Larissa, Aline, eu e você. Se volta eu e Amanda, aí é Bruna, Aline, Amanda, eu e você. É um top 5 muito longe de tudo que podia imaginar", disse ela.

