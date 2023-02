240 abdominais: personal explica treino de Bruna Griphao

Da Redação

Bruna é embaixadora da Academia Online Foguete, criada por Ricardo Lapa

Bruna Griphao chamou a atenção do público quando entrou no Big Brother Brasil 2023. A barriga da atriz foi tópico de muitas conversas nas redes sociais. Os internautas chegaram a comparar o "tanquinho" de Griphao com o corpo de Jade Picon, que também se destacou quando estava no BBB22.

Mas você sabe o que as duas famosos têm em comum, além do "shape"? O personal trainer. E sócio.

Jade e Bruna são embaixadoras da Academia Online Foguete, criada por Ricardo Lapa, personal das duas. "Elas têm um link da academia online e todas elas divulgam. Toda venda que entra, elas ganham um pedaço bom, e eu ganho um pedaço bom", contou o profissional para o g1.

Questionado sobre o treino de Bruna Griphao, Lapa contou que os exercícios físicos duram cerca de 50 minutos diários e envolvem cerca de 240 abdominais. Confira o "passo a passo":

O treino dura 50 minutos, no máximo;

É dividido por séries de treinos focadas em braços ou pernas;

A série é dividida em 4 blocos;

Cada bloco conta com 3 minutos de um exercício aeróbico, que é chamado de transição, pois é repetido a cada início de round;

O bloco conta com outros três exercícios: um que trabalha força (8 repetições), outro com ação mais metabólica e, claro, os abdominais (de 20 a 30 repetições);

Ao todo, são 240 abdominais por dia.

Lapa explicou ainda que Griphao treina de 5 a 7 vezes por semana. "A Bruna, se deixar, treina sete vezes. E ela ainda tem um particular, porque ela faz personal comigo e faz Foguete todos os dias. Então a Bruna faz dois treinos por dia."

Sobre a quantidade de cigarros que a atriz está fumando dentro da casa do reality, o personal afirmou que esse não é um costume aqui fora. "A Bruna não fuma cigarro aqui fora. Ela usa vape", afirmou. "Mas com certeza, se ela não inalasse nenhum tipo de fumaça, ela teria um resultado ainda melhor do que ela já tem. E olha que ela é uma máquina, a garota não cansa."





