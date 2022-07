BBB 23: primeiro nome cotado começa a circular na web

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Oscar Schimidt comandou a edição de 2022

Meses antes da estreia do BBB 23, de acordo com a coluna LeoDias, o nome de um possível participante já é cotado para o programa. Demerson D’Alvaro, destaque do desfile da escolas de samba do Rio de Janeiro, encarnando Exu no comissão de frente da campeã Grande Rio, foi procurado pela equipe do Big Brother Brasil.

continua após publicidade .

O ator não passou despercebido da emissora desde a performance aplaudida durante o Carnaval. Demerson já assinou com a Globo para participar de uma das novas séries do canal, O Jogo que Mudou a História. Agora que as gravações terminaram, parece que os planos com ele não vão parar por aí.

fonte: Reprodução Instagram Demerson D´Alvaro

continua após publicidade .

Informações do site Metrópoles.



Siga o TNOnline no Google News