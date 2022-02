Da Redação

BBB 22: Natália fica preocupada após ficar com Eliezer

Após movimentar o edredom com Eliezer na madrugada desta quinta-feira (17), Natália se mostrou preocupada com a repercussão das cenas que passaram no 'BBB22'. A sister passou parte do dia pensativa e um pouco cabisbaixa.

Ao ser questionada por Douglas Silva se estava bem, ela brincou: “Pensando onde vende um pouco de juízo”. Mas o ator tentou tranquilizá-la dizendo que ela não teve nenhuma atitude errada.

“Você pode estar com vergonha, mas você não fez nada de errado. Você é uma mulher adulta, ele é um cara adulto. Duas pessoas que se relacionaram e acabou”, ponderou.

Em outra conversa com Gustavo, Natália falou sobre como as ações acabam tendo pesos diferentes para homens e mulheres. "Deixa eu te falar: para o homem, isso é sempre legal, mas como será que isso vai recair pra mim?".

"Eu concordo que existem dois pesos nessa situação, infelizmente. Mas ele e Maria sempre deixaram claro que não eram um casal, ela fazia questão de falar isso”, disse Gustavo. “Seria pior se eles estivessem como casal", completou.

"Mas isso eu não teria nem coragem”, respondeu Natália, que disse só ter ficado com Eliezer pela transparência na relação dele com Maria.

"Não tem nada errado em fazer ou deixar de fazer. Eu acho que só as pessoas são muito hipócritas, a gente vive num falso conservadorismo muito grande e, principalmente para a mulher, isso tem um peso muito forte”, disse a sister

