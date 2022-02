Da Redação

BBB 22: Maria é expulsa do reality por agressão

Após uma madrugada e uma manhã de muita pressão exercida pelos telespectadores do BBB22, Maria acaba de ser expulsa do programa.

A participante foi acusada de agredir Natália após acertar um balde em sua cabeça durante o jogo da discórdia desta segunda-feira (14/2) onde, ironicamente, uma participante deveria acusar o outro de alguma atitude.

Desde então os telespectadores do programa fizeram muita pressão em cima da Globo e dos patrocinadores do reality show para que a cantora fosse expulsa. Ontem, durante o ao vivo, Natália foi perguntada sobre o caso por Tadeu e disse que estava bem mas que sentiu certa agressividade da parte de Maria.

Ela se desculpou com a sister, mas logo após o programa ao vivo, assumiu que foi sim uma agressão, embora tenha afirmado que o balde teria escorregado de sua mão.

Nesta terça-feira (15/2), durante o Raio-X, Maria assumiu mais uma vez que agrediu Natália. Ela disse que tem a tendência de ser agressiva em palavras e jeito de ser, mas não em relação a uma agressão física que, quando ocorreu, a surpreendeu por ela não ser assim. Ela também afirmou que começou a cuidar disso fora da casa, mas que estava difícil fazer o mesmo dentro do programa. Agora, ela terá tempo para poder entender o que está acontecendo com ela, fora da casa mais vigiada do Brasil.

