Da Redação

BBB 22: madrugada tem sexo, topless e união de quartos

Nesta terça-feira (1º), Rodrigo foi o eliminado no segundo Paredão do "BBB 22". Conhecido por ser estrategista e jogador, sua saída reverberou na casa. Natália e Jessilane ficaram felizes de voltar, assim como suas maiores amigas e aliadas, Linn da Quebrada e Naiara Azevedo. Maria e Eliezer agitaram o edredom e os outros brothers discutiram jogo.

continua após publicidade .

As sisters do quarto 'Grunge' firmaram sua aliança com direito a comemoração na banheira de hidromassagem e muitos discursos, após as duas voltarem do Paredão pular de topless na piscina, acompanhadas de Linna. "Não me levem para o paredão de novo que a próxima é pelada.", disse Natália.

O outro "grupão" discutiu o jogo e, enquanto Douglas Silva está convencido de que o Paredão foi falso, Arthur Aguiar opinou que talvez o público esteja "gostando da forma como eles estão fazendo", ou seja, um "BBB" sem muitos atritos e conflitos.

continua após publicidade .

As informações são do site Purepeople.