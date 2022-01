Da Redação

BBB 22: Luciano é o primeiro eliminado do reality

O primeiro eliminado do Big Brother Brasil 22, na noite desta terça-feira (25), foi Luciano. Tadeu Schmidt fez também o primeiro discurso na casa.

"Quando vi esse Paredão, esses emparedados...Aliás, quando eu vi esse BBB, nessa primeira semana, a pergunta que me veio à cabeça foi: O que é que você quer? Quero entrar no Big Brother, é tudo que eu quero. Sério? Aí vem para cá e não se compromete. Vem para o jogo e não quer jogar? É possível gostar de tudo e de todo mundo o tempo todo? É assim na nossa vida normal. Tem que ser assim no meio de um jogo, no meio da disputa por um prêmio? Vocês podem curtir aí dentro, mas acham que as pessoas estão curtindo isso aqui fora? São as pessoas aqui fora que decidem quem ganha esse jogo e muitas delas fariam de tudo para estar aí. Então, o que você quer? Quer um milhão e meio? Quer ser um campeão? Quer dizer para todo que venceu o BBB? Ou quer uma experiência? Quer jogar ou quer brincar? Quer melhorar a vida ou quer só uns dias de férias numa casa cheia de câmeras?"

"Já pensou entrar no BBB, algum tão difícil e concorrido, e perceber que não adiantou de nada. Passar uns dias aí dentro e ver que nada mudou aqui fora. E você desperdiçou a chance porque não sabia direito o que queria. Isso pode valer para qualquer um, mas para quem está no Paredão, essa pergunta é muito especial. O que você quer? Quer se descobrir, quer melhorar, quer se expor, quer falar, quer dinheiro, quer fama? Quer ir embora ou quer ficar? Ou pior, você já parou pra pensar se você está querendo a coisa certa. Você sai do BBB hoje sem conseguir o que queria. Ou pelo menos não da forma que você queria. Mas tem a vida toda aqui fora para lutar pelo que realmente vai te fazer feliz. Quem sai do BBB hoje é você, Luciano."

O brother se levanta e recebe o abraço dos outros confinados. Natália se emociona com o brother, que diz: "É tudo teu!". Antes ele manda um recado para a mãe: "Mãe, está tudo bem!".

Naiara Azevedo também recebe o carinho dos amigos. Ela abraça Arthur Aguiar e diz para o brother: "Obrigada por tudo".

Luciano é aplaudido pelos brothers ao sair da casa e recebe uma mensagem carinhosa de Naiara: "O que você precisar de mim... Vou te dar meu telefone...", diz a sister.

Ao se despedir da casa, os brothers também cantam "Deixa tudo como tá", de Tiaguinho. Luciano agradece:

"Vocês foram a melhor coisa da minha vida, cada um de vocês!" , diz o brother.

